В Одесі ліквідували пожежу на складі, що виникла після влучання російської ракети: фото з місця

Рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула внаслідок влучання ворожої ракети. Мовиться про займання складської будівлі в Одесі.

Як розповіли рятувальники, пожежа спалахнула у ніч проти 16 липня, приблизно о 04:54.

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Її вдалося локалізувати о 07:37 та ліквідувати о 10:42 на площі 1000 квадратних метрів. Наразі проводиться розборка та проливка конструкцій.

Попередньо, загиблих та постраждалих немає.

Від ДСНС залучено 18 одиниць пожежної техніки та 75 рятувальників.

Наслідки влучання ворожого снаряду по Одесі / Фото ДСНС

Обстріл Одеси: дивом ніхто не постраждав

Окупанти атакували склад в Одесі. На момент обстрілу там перебували охоронці. На щастя, ніхто не постраждав, адже працівники сховались в укритті.

З'ясувалося, росіян влучили в торговельно-виробничий склад. На місці події виникла масштабна пожежа. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 16 липня.

Був приліт в Одесу. Влучили в склад торговельно-виробничий. Велика площа загоряння. Слава Богу, постраждалих немає. Охоронці цього складу дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги. І це зберегло їм життя,

– розповідає Братчук.

У розташованих поруч житлових будинках вибиті шибки, а подекуди й внутрішні двері. Місцеві мешканці самі збирають уламки ракети, щоб віддати в поліцію для слідства.

По Одесі вдарили ракетами, спалахнула масштабна пожежа: дивіться відео