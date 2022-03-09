Через обстріл на ринку Харкова загинув неповнолітній

Російські окупанти продовжують безжально нищити українські міста. Вони вбивають наших мирних людей.

Одні з найбільш інтенсивних та кровожерливих боїв ведуться у Харкові. Там гинуть люди, серед яких є діти та неповнолітні.

До теми Ядерна установка у Харкові переведена в глибокий підкритичний стан

Загиблому було 16 років

Обстріл ринку відбувся у селищі Жуковського, де й загинув 16-річний хлопець. Це підтвердила директорка ринку Марина Волобуєва. Вона дізналась про це близько опівдня.

За її словами, сам ринок значних руйнувань не зазнав. Снаряд влучив у павільйони поряд. А з початку вторгнення російських військ в Україну підприємцям запропонували розпродати товар або вивезти його у безпечне місце. Втім, дехто продовжив торгувати і в момент обстрілу працювали кілька павільйонів.

Руйнувань на ринках міста більше не фіксували.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Важливо знати, що окупанти відкривають вогонь під час евакуації: дивіться відео