Через обстріли майже вся Луганщина залишилася без води

На майже всій території Луганської області немає водопостачання. Критичні пошкодження системи – у Рубіжному та Попасній.

Як повідомили у Луганській ОВА, саме у цих містах інфраструктура постраждала найбільше. Також це стосується і прилеглих сіл.

До теми На Луганщині – чергова спроба евакуації з Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної, Рубіжного

Ворожий снаряд влучив у газопровід у Лисичанську

Ворожий снаряд знову влучив у газопровід у Лисичанську. Наразі без газопостачання залишились 46 населених пунктів, а це понад 110 тисяч абонентів.

Загалом знеструмили 39 міст та сіл

Без електропостачання на Луганщині 39 населених пунктів: 26 повністю та 13 – частково. Більше ніж 120 тисяч абонентів змушені жити без світла. Лише за минулу добу до переліку додалось 7,5 тисяч приватних будинків та квартир.

Саме через пошкодження ліній електропередачі знеструмлені насосні станції, які постачають воду до Сєвєродонецька, а також на об'єкти Попаснянського районного водоканалу.

Радимо переглянути: ранкове звернення президента Зеленського