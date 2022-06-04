Через обстріли окупантів на Запоріжжі неможливо поновити надання комунальних послуг

Через активні бойові дії та постійні ворожі обстріли частина населення Запорізької області змушене обходитися без електрики, газу та води. Поновити надання комунальних послуг наразі не можуть.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА. Там не можуть спрогнозувати, коли вдасться повернути людям найнеобхідніше.

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Люди живуть без електрики

За даними обласної влади, зараз без електропостачання залишилися 22 644 абоненти у 77 населених пунктах. Чергової шкоди електролініям завдали в ніч проти 4 червня.

Унаслідок обстрілів росіян були пошкоджені високовольтні мережі "Запоріжжяобленерго". Зокрема, були погашені 3 повітряні лінії електропередачі та 8 підстанцій. Унаслідок цього знеструмленими залишилися близько 14 тисяч будинків у Пологівському районі. Однак, попри надскладні умови, вранці енергетики відновили світло більшості споживачів.

У Гуляйпільському та Василівському районах ситуація дещо складніша. Там не було суттєвих змін протягом останньої доби, але проводити аварійно-відновлювальні роботи попередніх пошкоджень неможливо через активні бойові дії.

Складна ситуація з газом

У додаток до електрики, 75 702 абоненти у 97 містах та селах області живуть без газопостачання. Через пошкодження магістрального газопроводу на території Донеччини відключеними залишаються 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів.

У Гуляйполі вдалося відновити роботу газорегуляторно пункту, який був відключений унаслідок інтенсивних бойових дій ще 29 травня. Відтак, газ з'явився у 534 домівках.

Також деякі пошкодження усунули і в Пологах та Преображенці. Однак, в інших містах і селах зробити це поки що не можна.

Ситуація з водою

Водопостачання на Запоріжжі відсутнє у Гуляйполі, Степногірську та прилеглих селах Пологівського і Василівського районів. Через проблеми із забезпеченням електроенергією артезіанських свердловин без води змушені обходитися і мешканці певної частини Пологів.

Крім того, унаслідок бойових дій у Василівці та Степногірську було пошкоджено каналізаційні очисні споруди які приймають стоки.

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