Через обстріли росіян багатоповерхівки в Попасній "складаються": люди гинуть навіть в укриттях

У Попасній, що на Луганщині, надзвичайно складна ситуація. Росіяни постійно обстрілюють місто: там не залишилося жодної будівлі, яка не була б пошкоджена або знищена.

Про це розповів керівник міської військової адміністрації Микола Ханатов.

Важливо Вже є прикрі випадки, коли евакуація неможлива, тому не зволікайте і рятуйте життя, – Гайдай

Росіяни вже в місті, але ЗСУ відбиваються

За його словами, російські окупанти штурмують місто. Обстріли майже не припиняються: прилітає зброя великих калібрів і працює ворожа авіація. Українським військовим вдається відбиватися, але їм потрібна допомога.

Цивільних у місті залишилося близько 2 – 3 тисяч людей. Їм неймовірно важко: немає взагалі ніяких послуг – росіяни все розбомбили.

Постійні обстріли. В місті не залишилося жодної будівлі, яка б не була пошкоджена або зруйнована… Руйнуються будівлі. Дев'ятиповерхівки просто складаються. Люди гинуть навіть в укриттях. Понад сотня людей вже загинула, – зазначив Микола Ханатов.

Він згадує, що перед загостренням бойових дій не було великого ажіотажу щодо евакуації. Приїжджали по 2 – 3 автобуси на кожну з локацій, але в них заходили лише по 3 – 5 людей. Зараз виїхати звідти хочуть всі: 19 квітня в шкільний автобус, розрахований на 23 людини, вдалося вмістити 50-х.

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