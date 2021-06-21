Через обвал школи в Бельгії загинули 6 людей: навчальний заклад можуть знести

У місті Антверпен, яке розташоване в Бельгії, обвалилась споруджувана початкова школа. Внаслідок цього загинули шестеро людей.

Одного чоловіка знайшли одразу після обвалу навчального закладу. Інших постраждалих шукали упродовж двох днів.

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Жертвами інциденту стали будівельники, які і споруджували школу. Серед загиблих є іноземці: троє громадяни Португалії, один – Румунії і ще один – Росії.

Посли цих країн вже прибули на місце трагедії, аби дізнатись деталі смерті своїх громадян.

Причини обвалення школи

Наразі точні причини обвалення навчального закладу невідомі. Органи прокуратури долучились до розслідування. Чому відбувся обвал, намагаються дізнатись експерти інженерного департаменту міста.



В Бельгії обвалилась майже добудована школа / Фото Associated Press



Загинуло 6 людей / Фото Associated Press



Школу можуть не добудувати / Фото EPA

Мерія Антверпена не виключає, що будівлю не вдасться добудувати. Можливо, заклад, будівництво якого перебуває на завершальній стадії, доведеться знести.