У Франківську 5-місячний малюк потрапив у реанімацію через сусідський генератор

Через постійні планові або аварійні відключення чимало представників бізнесу та господарств придбали у користування генератори. Однак їхня експлуатація вимагає дотримання правил безпеки, адже нехтування цим може призвести до трагічних наслідків.

Такий випадок, зокрема, ледь не трапився на Івано-Франківщині. Там 5-місячне немовля, ймовірно, отруїлося чадним газом від генератора.

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Отруєння призвело до реанімації

За словами речника Нацполіції в області Андрія Яцківа, 16 січня в обласну дитячу лікарню привезли немовля з ознаками отруєння чадним газом. Саме лікарі й повідомили правоохоронцям про цей випадок, а вже згодом батьки написали заяву на сусіда.

За їхніми словами, ймовірною причиною отруєння став чадний газ від генератора, який сусід встановив на балконі. Тож наразі поліцейські з'ясовують обставини інциденту.

Варто зазначити, що головний лікар Тарас Мельник підтвердив припущення батьків та діагноз дитини. Він ствердив, що малюк отримав отруєння чадним газом легкого ступеня, через що у перший день госпіталізації він перебував у реанімації медзакладу.

На щастя, через декілька днів, 20 січня, дитину виписали з лікарні додому.

Не завжди завершується благополучно

На жаль, іноді порушення правил експлуатації генераторів призводить не лише до реанімації, а й до смерті. Так, у грудні на Закарпатті у приватному житловому будинку знайшли подружжя без ознак життя. Згодом з’ясувалося, що вони могли отруїтися чадним газом.

Усе через те, що генератор у будинку був встановлений у гаражному приміщенні, суміжному з житловими кімнатами помешкання.

Тож вкрай важливо не нехтувати правилами пожежної безпеки при експлуатації приладів, що генерують світло та тепло. Будьте обережними, бережіть себе та своїх близьких.

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