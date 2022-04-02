Через підрив дамби біля Ізюма підтопило частину села: людям не можуть допомогти

У селі Оскіл внаслідок підриву одного із затворів дамби місцевого водосховища підтопило частину села. Вода у річці піднялася до рівня середнього паводку, небезпеки підтоплення житла нині немає, але людям не можуть допомогти через окупацію.

Голова Оскільської громади Геннадій Загоруйко розповів, що село розділене навпіл річкою, правобережна його частина тимчасово окупована російськими військами.

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За його словами, Оскіл постійно перебуває під обстрілами, евакуювати людей з правого берега або доставити туди допомогу можливості немає. Попередньо відомо, що там можуть перебувати близько 2 тисяч людей.

Наразі інші населені пункти громади вода не зачепила. Але, якщо руйнування внаслідок обстрілів будуть більшими, це може трапитися.

Додамо, що за інформацією Генштабу ЗСУ, на Ізюмському напрямку російські окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець.

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