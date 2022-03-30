Через підробку документів жінка "натравила" банду чоловіків на поліцейських

Співробітники Київського управління поліції під час патрулювання зупинили автомобіль Audi Q7, за кермом якого перебувала 52-річна киянка. Жінка показала правоохоронцям підроблені документи.

Після цього киянка зателефонувала до свого чоловіка та розповіла, що її зупинили правоохоронці.

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Він разом з ще 20-ма чоловіками приїхав на місце події. Всі зловмисники були озброєні автоматами.

Чоловік киянки нецензурною лайкою сказав правоохоронцям, що вони безпідставно зупинили його дружину. Окрім того, невідомі оточили поліцейських та погрожували їм зброєю. Натомість у патрульних вони зброю забрали. Після цього зловмисники поїхали до міста Бровари на Київщині.

Київська прокуратура вже розпочала кримінальне провадження Правоохоронці провели обшуки у приміщенні, де перебували нападники, та у їхніх автомобілях. 57-річному чоловіку оголосили про підозру.

До слова, З1-річна жителька Харківщини, яка втекла від обстрілів та отримала безоплатне житло, вирішила "підзаробити" на земляках. Вона знаходила в соцмережі людей, які подавали оголошення про пошук житла і телефонувала їм з пропозицією щодо оренди квартири у Львові, якої не існує.

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