Через помилку родичів під час впізнання тіла: мешканка Волині у суді доводила, що жива

На Волині жінка звернулася до суду з вимогою скасувати акт про власну смерть. Її визнали мертвою ще у 2019 році. Суд скасував акт та "оживив" позивачку.

Родичі впізнали не те тіло

30 травня 2019 року жінка зникла. Насправді вона перебувала на лікуванні у Волинській обласній психіатричній лікарні, а родичам нічого про це не сказала.

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Син зниклої звернувся за допомогою до поліції. 12 липня правоохоронці знайшли тіло мертвої жінки в чагарниках. На впізнання прийшли син, невістка та мати зниклої. Всі вони впізнали свою родичку. Згодом справу закрили та видали свідоцтво про смерть.

Як рідні помилилися

Пізніше з'ясувалось, що жінка жива. 12 серпня прокурорка скасувала постанову поліції про закриття провадження, а до суду подали заяву щодо скасування акту про смерть.

Рідні жінки пояснили, що помились під час впізнання, оскільки тіло та обличчя були дуже деформовані, а самі вони перебували у стані сильного стресу. Рідні вирішили, що це їхня родичка через подібний зріст статуру, відсутність передніх зубів, колір волосся та стиль одягу.

Заслухавши всі свідчення, Ковельський міськрайонний суд постановив скасувати акт про смерть жінки.

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