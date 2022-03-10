Через постійні обстріли в Маріуполі комунальники не встигають ховати людей

Зараз під обстрілами російських окупантів перебувають 14 українських населених пунктів на Донбасі - серед них чи не найбільше постраждав Маріуполь. У місті – гуманітарна катастрова – через постійні обстріли місто залишається без води, електрики та зв'язку, а комунальники не встигають ховати людей.

У Нацполіції повідомили, що окупанти завдали ще два артудари зранку 10 березня. Окрім жертв зруйнованого пологового будинку, оголошено про 1 загиблого.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Місто переживає гуманітарну катастрофу – у Маріуполі окупанти перерізали доступ до води, газу, тепла та електрики. Також у місті немає зв'язку.

За даними правоохоронців, через постійні обстріли окупантів комунальники не встигають ховати загиблих.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Це може вас зацікавити – Як минула ніч 9 березня в областях України: дивіться відео