Через потужний шторм у Туреччині загинули щонайменше 5 людей

Потужний шторм 29 листопада накрив декілька провінцій Туреччини. Жертвами негоди стали щонайменше 5 людей, а владі довелося закрити протоку Босфор.

Найбільше постраждали турецькі провінції в регіонах Егейського моря та Мармурового моря. Пориви вітру з'являються зненацька та є настільки сильними, що збивають людей з ніг.

До слова Ураганний вітер валить будинки та перевертає машини у Стамбулі: є жертви

Наслідки шторму в Туреччині

Через негоду відомо про загибель щонайменше 5 людей. Так, чотири жертви зафіксували в Стамбулі, а ще одна людина загинула в провінції Зонгулдак.

Крім того, лише в Стамбулі постраждали ще щонайменше 19 людей. Поривчастий вітер сягав швидкості 130 кілометрів на годину. Місцями він зносив цілі будівлі.



Наслідки негоди в Туреччині / Фото Hurriyet

У районі Чаталджа вітер повалив вежу з годинником, а деякі літаки не змогли приземлитися в аеропортах Стамбула та Сабіхі Гекчен.

Рибальські човни затонули в районі Пендік, а протока Босфор була закрита для руху суден через погані погодні умови.

У провінції Зонгулдак на березі Чорного моря один будівельник загинув, коли на нього впала стіна через сильний вітер.

У районі Каршіака в Ізмірі, третьому за величиною місті країни на узбережжі Егейського моря, сильний вітер створив великі хвилі, затопивши дорогу вздовж берега моря та трамвайну лінію.



Шторм повалив дерева в Туреччині / Фото Hurriyet