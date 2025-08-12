Про це заявила радниця голови Асоціації міст України Віталія Кличка, народний депутат VII та VIII скликань Оксана Продан в колонці на "Українській правді".

Низка народних депутатів при розгляді урядового законопроєкту щодо перерозподілу коштів для фінансування ЗСУ запропонували забрати в киян близько 8 млрд гривень. При цьому забирали не для військових, а на Укрзалізницю чи в загальний фонд – будь-куди, лиш би забрати з бюджету Києва. Не для військових, але точно від військових. В бюджеті Києва заплановано 9,9 млрд гривень на допомогу військовим підрозділам плюс 1,5 млрд гривень на захисні споруди. Вилучення надходжень з бюджету Києва автоматично зменшить допомогу військовим, адже кошти передбачені за умови виконання бюджету,

– повідомила Оксана Продан.

За її словами, перерозподіл витрат міського бюджету призведе також до зменшення виплат вчителям і медикам з бюджету міста. І забере кошти в людей, які виїхали з рідних громад і проживають в Києві як ВПО, інших соціально вразливих категорій.

"На соціальний захист в Києві передбачено в 2025 році 9,9 млрд гривень, для всіх категорій за різними програмами – ВПО, дітям з інвалідністю, ветеранам, членам родин загиблих, зниклих безвісті, тих хто в полоні, киянам в складних життєвих обставинах. Київ додатково допомагає близько мільйону людей. В кожного з мільйона киян держава може забрати живі гроші в разі вилучення податку на прибуток з бюджету Києва", – наголосила радниця голови АМУ.

Радниця Кличка також додала, що в разі вилучення з дохідної частини бюджету Києва 10% податку на прибуток необхідно передбачити додаткове включення до доходів Києва 24% ПДФО, щоб забезпечити надходження як у всіх інших громад – 64%.

Зменшення допомоги військовим і зменшення доходів мешканців Києва, інших громад з зони активних бойових дій жодним чином не допоможе Україні перемагати агресора. А отже, Верховна Рада України схвалила єдине правильне рішення 31 липня 2025 року – залишила гроші киянам, проголосувала за законопроєкт №13573 і виділила 412,3 млрд гривень на грошове забезпечення й постачання військових,

– резюмувала Оксана Продан.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України у липні збиралася проголосувати за законопроєкт 13439-3 про внесення змін до держбюджету. Ним, зокрема, передбачалося забрати з дохідної частини столичного бюджету надходження від 10% податку на прибуток – 8 млрд грн.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що це робиться з політичною метою, і закликав народних депутатів не позбавляти Київ коштів для медобслуговування, освіти, соцвиплат і допомоги захисникам.