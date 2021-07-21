Через пожежі у Канаді Оттаву затягнуло димом
У Канаді спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь призвів до погіршення якості повітря. Зокрема Оттаву суттєво затягнуло димом.
Станом на 20 липня у США вирували 80 великих пожеж. Вони поширились на 13 штатів на Заході США.
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Через пожежі в Канаді дим перемістився у сторону Оттави
Через пожежі задимлення виникло на півночі провінції Онтаріо. За офіційними даними дим від лісових пожеж на північному заході Онтаріо перемістився на південь провінції.
Кілька станцій спостереження (навколо Оттави – 24 канал) повідомили про високу концентрацію твердих частинок та димки. Видимість та якість повітря може впасти, якщо дим опуститься на рівень землі,
– повідомили у міністерстві.
До речі, влада також закликає жителів регіону вжити заходи для зменшення впливу диму, що може бути шкідливим для здоров'я. Зокрема у відомстві розповіли, що:
- люди можуть відчувати посилений кашель, подразнення горла, головні болі й задишку;
- дітям, літнім людям та особам із серцево-судинними чи легеневими хворобами, загрожує найбільший ризик.
Проте влада очікує, що ситуація покращиться, коли містом пройде холодний повітряний фронт.
Коротко про пожежі у США
- Станом на 20 липня пожежі охопили понад 400 гектарів лісу.
- Найбільше страждає Південь штату Орегон. Там гарячий і сухий порив вітру знищував усе, що траплялося на шляху. Пожежа дійшла до національного парку Фремонт-Вінема, у якому живуть тисячі тварин.
- Складна ситуація і в сусідній Каліфорнії. На Півночі штату вирує приблизно 10 лісових пожеж.