Через пожежі у Канаді Оттаву затягнуло димом

Станом на 20 липня у США вирували 80 великих пожеж. Вони поширились на 13 штатів на Заході США.

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Через пожежі в Канаді дим перемістився у сторону Оттави

Через пожежі задимлення виникло на півночі провінції Онтаріо. За офіційними даними дим від лісових пожеж на північному заході Онтаріо перемістився на південь провінції.

Кілька станцій спостереження (навколо Оттави – 24 канал) повідомили про високу концентрацію твердих частинок та димки. Видимість та якість повітря може впасти, якщо дим опуститься на рівень землі,

– повідомили у міністерстві.

До речі, влада також закликає жителів регіону вжити заходи для зменшення впливу диму, що може бути шкідливим для здоров'я. Зокрема у відомстві розповіли, що:

люди можуть відчувати посилений кашель, подразнення горла, головні болі й задишку;

дітям, літнім людям та особам із серцево-судинними чи легеневими хворобами, загрожує найбільший ризик.

Проте влада очікує, що ситуація покращиться, коли містом пройде холодний повітряний фронт.

Коротко про пожежі у США