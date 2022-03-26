Через провал в Україні Кремль звільнив генерала, який командував першою армією окупантів

У Росії нібито звільнили генерал-лейтенанта Сергія Киселя. Він командував першою танковою армією Західного військового округу.

Перед цим посаду втратив його заступник, повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

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Чому в Росії звільняють генералів

Цимбалюк пояснив, що причиною звільнення став провал війни в Україні. Росіяни звинуватили Киселя у нездатності досягти поставлених цілей.

Зокрема, й через величезні втрати серед особового складу.

Звільнення іншого військового

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу усунув командувача 6 загальновійськовою армією держави-агресорки Владислава Єршова. Тепер він перебуває під домашнім арештом. Причина така ж – великі втрати особового складу в Україні.

До речі – Окупант "прозрів" і спробував повідомити зазомбованим родичам правду: