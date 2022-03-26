Через провал в Україні Кремль звільнив генерала, який командував першою армією окупантів
26 березня 2022 , 08:24Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Романа Цимбалюка
У Росії нібито звільнили генерал-лейтенанта Сергія Киселя. Він командував першою танковою армією Західного військового округу.
Перед цим посаду втратив його заступник, повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
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Чому в Росії звільняють генералів
Цимбалюк пояснив, що причиною звільнення став провал війни в Україні. Росіяни звинуватили Киселя у нездатності досягти поставлених цілей.
Зокрема, й через величезні втрати серед особового складу.
Звільнення іншого військового
Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу усунув командувача 6 загальновійськовою армією держави-агресорки Владислава Єршова. Тепер він перебуває під домашнім арештом. Причина така ж – великі втрати особового складу в Україні.
До речі – Окупант "прозрів" і спробував повідомити зазомбованим родичам правду: