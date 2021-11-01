Через раптову хворобу помер ветеран "Азову" з Прикарпаття Ігор Ганькулич

Через раптову недугу помер старший солдат полку "Азов" Ігор Ганькулич. Бійцю було 38 років, у нього залишилась дружина та двоє дітей.

Про важку втрату побратима з позивним "Ганчик" повідомили побратими з його рідного полку.

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"Ганчик" завжди намагався бути корисним

Військові наголосили, що Ігор ніколи не ховався і брався за будь-яке завдання.

Завжди намагався бути корисним. Ми всі запам’ятаємо його, як завжди веселого, простого та відвертого друга,

– пригадують у "Азові".

У Ігоря Ганькулича залишилась дружина та двоє дітей.

Що відомо про Ігоря Ганькулича

Захисник народився у 1982 році у селі Пнів, що на Івано-Франківщині.

Все життя Ігор був патріотом та націоналістом, тому після початку війни на Сході/, одразу пішов у добровольці.

Служив Ганькулич у 5-ому батальйоні територіальної оборони «Прикарпаття».

У "Азові" служив з 2016 року - спочатку в мінометному дивізіоні, а згодом і у мінометній батареї 1-го батальйону.

Брав участь у багатьох операціях підрозділу, зокрема був у Мар’їнці та Красногорівці.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого захисника.

Дивіться фото з Ігорем Ганькуличем / Фото "Азову":

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