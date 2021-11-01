Через раптову хворобу помер ветеран "Азову" з Прикарпаття Ігор Ганькулич
Джерело:"Азов"
Через раптову недугу помер старший солдат полку "Азов" Ігор Ганькулич. Бійцю було 38 років, у нього залишилась дружина та двоє дітей.
Про важку втрату побратима з позивним "Ганчик" повідомили побратими з його рідного полку.
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"Ганчик" завжди намагався бути корисним
Військові наголосили, що Ігор ніколи не ховався і брався за будь-яке завдання.
Завжди намагався бути корисним. Ми всі запам’ятаємо його, як завжди веселого, простого та відвертого друга,
– пригадують у "Азові".
У Ігоря Ганькулича залишилась дружина та двоє дітей.24 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого захисника.
Що відомо про Ігоря Ганькулича
- Захисник народився у 1982 році у селі Пнів, що на Івано-Франківщині.
- Все життя Ігор був патріотом та націоналістом, тому після початку війни на Сході/, одразу пішов у добровольці.
- Служив Ганькулич у 5-ому батальйоні територіальної оборони «Прикарпаття».
- У "Азові" служив з 2016 року - спочатку в мінометному дивізіоні, а згодом і у мінометній батареї 1-го батальйону.
- Брав участь у багатьох операціях підрозділу, зокрема був у Мар’їнці та Красногорівці.
Дивіться фото з Ігорем Ганькуличем / Фото "Азову":
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