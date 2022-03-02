Через річку та по металевій конструкції: під Черніговом люди втікають через зруйнований міст

Під Черніговом цивільним людям доводиться втікати від російських окупантів через повністю зруйнований міст. Мешканці перелазять через металеву конструкцію та йдуть по коліна у воді.

На відео помітно, що місцевим допомагають перебиратися на інших берег українські військові.

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Окупанти продовжують обстрілювати українські території за допомогою авіації. Ракети руйнують житлові будинки, міста та іншу інфраструктуру.

Як люди втікають від окупантів через зруйнований міст на Чернігівщині:



Додамо, що у районі чернігівського політеху окупанти влучили у райвідділ поліції та адмінбудівлю районної лікарні. За даними Чернігівської ОДА, через обстріли померла одна людина, п'ятеро отримали травми. Дані про потерпілих все ще уточнюється.

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