Через російські удари 5 травня загинули 27 людей, щонайменше 120 – поранені, – Клименко

Росія впродовж доби 5 травня завдала низки ударів по щонайменше лев'яти областях України. Унаслідок цього постраждали понад 100 людей, також відомо про десятки загиблих серед цивільного населення.

Відповідну інформацію повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Скільки людей загинуло через атаку?

Міністр повідомив, що під російським ударом опинилися Сумська, Чернігівська, Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та Харківська області. У більшості з них вже закінчують аварійно-рятувальні роботи.

За його словами, до подібних робіт залучали всі необхідні підрозділи поліції та рятувальників. За наявними даними, через сьогоднішні російські удари загалом загинуло щонайменше 27 людей, ще 120 осіб зазнали поранень.

Лише у Запоріжжі росіяни в один момент вбили авіабомбами 12 цивільних громадян. Унаслідок вечірнього удару по Дніпру 4 людини загинули та 16 отримали поранення. Щирі співчуття родинам загиблих та швидкого одужання постраждалим,

– написав він.

Довідково. У Запоріжжі, як повідомила секретарка міської ради Регіна Харченко, у середу, 6 травня, буде оголошено День жалоби за жертвами, які загинули через російський обстріл безпілотниками та авіаційними бомбами.

За даними МВС, росіяни атакували вулиці міст, продуктові склади, багатоповерхові будинки, поштові відділення та навіть підрозділи рятувальників. Також атак зазнали об'єкти енергетики та залізнична інфраструктура.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у Херсонській і Полтавській областях, зокрема були цілеспрямовані удари по підрозділах ДСНС і медиках. До ліквідації наслідків залучали десятки пожежних автомобілів і роботизовану техніку.

"Працюють вибухотехніки та верхолази, кінологи та слідчі, поруч з потерпілими – психологи. Попри повітряні тривоги та небезпеку повторних ударів", – наголосив міністр внутрішніх справ у своїй новій публікації.

Як атаку прокоментував Сибіга?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російський терор чітко продемонстрував відсутність жодних ознак, які б свідчили про підготовку Росії до припинення бойових дій, а робить навпаки.

Замість чіткої відповіді на пропозицію України Росія продовжує вбивати, брехати й заперечувати. Ми закликаємо до чітких і рішучих публічних заяв усіх лідерів, міністрів і керівників міжнародних організацій. Будь ласка, станьте на бік миру та чітко визначте свою позицію,

– сказав він.

Що каже президент?

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на обстріл, назвав його цинічним терористичним ударом, який не має жодного військового сенсу. Він констатував, що обстріли українських міст та сіл не припиняються.

"Важливо, щоб Росія була змушена зупинити цю свою війну. Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на "святкування". Життя треба берегти", – наголосив український президент.

Що було під атакою протягом дня?

Увечері за допомогою трьох фугасних авіабомб Росія вдарила по центру Краматорська Донецької області. Внаслідок цього загинуло 6 людей, кількість поранених нещодавно зросла до щонайменше 12, були пожежі.

КАБами та дронами росіяни також атакували Запоріжжя, під прицілом була цивільна інфраструктура, на місцях уражень виникали пожежі. Над містом здіймався густий чорний дим, у мережі оприлюднювали відповідні кадри.

Кількість постраждалих через атаку на Дніпро зросла до 16 осіб, 14 з них, за оновленою інформацією, вже госпіталізували до лікарні. Керівник ОВА Олександр Ганжа писав, що серед них четверо чоловіків у важкому стані.