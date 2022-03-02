Через російську окупацію Херсонщина опинилася на межі екологічної катастрофи

Через невпинні атаки російських окупантів Херсонська область потерпає не лише від військової, а й від екологічної загрози.

Через обстріли окупантів одна з найбільших в Європі птахофабрик – "Чорнобаївська", розташована в смт. Білозерка під Херсоном, залишилася без електрики.

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У компанії "Укрлендфармінг", якій належить птахофабрика, повідомили: зараз на підприємстві є 3 мільйони курей, і вони фактично вмирають від голоду. В умовах постійних обстрілів немає змоги ані годувати птицю, ані утилізовувати її.

Якщо окупанти не дадуть розв'язати цю проблему, за кілька днів почнеться мор птиці та страшна екологічна катастрофа, – наголосив радник глави МВС Антон Геращенко.

В "Укрлендфармінгу" заявили про можливу екологічну катастрофу й на інших виробництвах. Так, немає можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію із Богодухівської птахофабрики, що в селі Протопопопівка на Харківщині. Заблокований доступ і до птахофабрики "Охоче" (Харківщина).

Повідомляється, що також знеструмлено найбільший у Європі інкубатор у смт. Макарів на Київщині. Крім екологічної небезпеки, зупинка підприємств може призвести до дефіциту яєць в Україні.

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