Через санкції Лавров не зможе відвідати зустріч ООН, Захарова обурена

Міністр закордонних справ Росії не зможе відвідати засідання Ради з прав людини ООН у Женеві. Все тому, що через санкції, йому потрібно оформити додаткові документи.

У Росії обурилися через нові правила. Представниця МЗС Марія Захарова в ефірі одного з пропагандистських каналів заявила, що ніякі документи вони оформляти не будуть.

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Якась нісенітниця! Які документи, які правила, які інструкції? Про що це?

– емоційно обурилася Захарова.

Причиною проблем російського міністра стали санкції Євросоюзу, які заборонили російським літакам літати на територію РФ. Сергій Лавров же хотів полетіти до Женеви літаком російського уряду. Тому, за словами Захарової, від російської делегації вимагають "оформляти якісь документи, які зараз придумають країни Євросоюзу для тих бортів, що потрапили під санкції".

Однак Росія вперто відмовляється виконувати нові умови. Захарова нахабно вважає, що це ООН має забезпечити роботу російської делегації у "кризовий момент".

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