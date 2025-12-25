Вдають, що все добре: у Кремлі намагаються приховати тривогу через несподівані події

Ціни на російську нафту продовжують стрімко падати і досягли найнижчого рівня з початку війни – приблизно до 40 доларів за барель. Водночас США готують черговий пакет санкцій проти енергетичного сектору Росії, якщо Володимир Путін відхилить пропозицію припинення вогню в Україні.

Тому Росія зараз опинилась у важкій ситуації, хоч і удає, що все добре. Про це розповів 24 Каналу професор американістики Скотт Лукас, наголосивши на тому, які наслідки ця ситуація матиме на російську економіку.

Як росіяни реагують на зниження цін на нафту?

Лукас зауважив, що у Кремлі вдаватимуть, що їх нібито не стосується нове падіння цін на нафту.

Проте, звичайно, вони стурбовані. Тому що зараз мають найнижчий рівень падіння доходів Росії від експорту нафти з 2020 року – з часів пандемії. З січня 2025 року доходи впали на 33%. І за прогнозами, до кінця року вони можуть знизитися майже на 50%,

– підкреслив професор.

Деякі з цих факторів, на його думку, мають загальний характер і можуть змінитися. Наприклад, світова ціна на нафту знижувалася. Останніми днями вона зросла через погрози США на адресу Венесуели, і це може дещо допомогти росіянам.

Проте існує ширша картина – це поєднання санкцій США проти російських нафтових компаній, зокрема "Лукойлу" та "Роснафти" та їхніх трьох найбільших клієнтів – Китаю, Індії та Туреччини. А також атак українських безпілотників та іншої далекобійної зброї проти російських нафтопереробних заводів та інших об'єктів,

– наголосив він.

Відповідно росіянам, за його словами, доводиться збільшувати знижку, яку вони пропонують клієнтам, щоб ті продовжували купувати їхню нафту.

Зверніть увагу! Зокрема через запровадження санкцій США щодо російських компаній "Лукойл" та "Роснафта" змінилися ціни на нафту. Вартість марки Urals, яку відвантажують з порту Новоросійська, ще 16 грудня впала до 34,52 долара за барель – це вдвічі менше, ніж на початку 2025-го. Також певні партії Urals, які Росія постачає до Китаю, продавалися за ціною до 30 доларів за барель – знижка на ці партії складала майже 35 доларів.

Професор американістики відзначив ще кілька важливих моментів. Шість із семи найбільших індійських нафтопереробних заводів у грудні 2025-го або призупинили, або скоротили закупівлі російської нафти. Закупівлі Туреччини впали щонайменше на третину, а Китаю – скоротилися щонайменше на 36%.

Це може бути довгострокове зниження, що врятує Росію, і це буде пов'язано з іншими питаннями – якщо адміністрація Трампа скасує і зніме санкції. Тоді ризик для Китаю, Індії та Туреччини від вторинних заходів знизиться, а може навіть зникне. І вони, імовірно, збільшать обсяги закупівлі російської нафти,

– припустив Скотт Лукас.

Також він додав, що потрібно стежити ще за одним чинником – завданням Україною ударів по російських танкерах. Вони впливають на здатність Росії перевозити нафту, або ж сприяють збільшенню вартості її перевезення.

Як Захід може тиснути на Росію?