Через сильні дощі у Криму підтопило Сімферополь

У тимчасово окупованому росіянами Криму вода знову затопила вулиці. Відомо, що така ситуація в Сімферополі та у Сімферопольському районі.

Підтоплення трапилось через сильні зливи у регіоні. Відповідну інформацію повідомила окупаційна російська "влада".

Зауважте Івано-Франківськ і Житомир затопило: вулиці перетворилися на ріки

Сімферополь та область підтопило через зливи

Орієнтовно 300 ділянок та будинків підтоплено у Сімферополі та у Сімферопольському районі Криму через сильні опади,

– повідомили у так званому "мінінформі" Криму.

Також так зване "управління російського мнс" у Криму повідомило, що 26 червня через зливу підтоплено місто Сімферополь та п'ять населених пунктів Добровської долини. Зокрема, окупанти уточнили, що:

підтоплено 6 населених пунктів, включаючи Сімферополь: Піонерське, Лозове, Добре, Андрусове та село Українка;

станом на 11:20 26 червня підтопленими були 52 прибудинкові території, з них 11 – приватних домоволодінь;

у самому місті Сімферополь підтоплено 7 територій, з них – два будинки, у селі Добре – 15, в Андрусовому – 10, в Українці – 7, у Лозовому – 5, у Піонерському – 8.

Рятувальники, які працюють на окупантів, запевнили, що люди не постраждали, а рівень підтоплення спадає тому, що вода йде самопливом.

Окрім того, так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що кількість підтоплених населених пунктів Криму збільшилась до 13.

Також так званий "міністр транспорту регіону" Микола Лукашенко повідомив, що через сильні опади на півострові підтопило дороги Сімферопольського і Сакського районів Криму, Алушти та Ялти. Шляхи чистили від дерев, які впали та ґрунту.

Підтоплення зруйнували мости в Криму

Так званий "глава адміністрації Сімферополя" Михайло Афанасьєв повідомив, що частина автодорожнього мосту через річку Салгир обвалилась у центральній частині міста.

Саме там попередньо зафіксували підтоплення після зливи. Поплічник окупантів розповів, що:

на вулиці Толстого дві смуги руху обвалилися;

а дві смуги в зустрічному напрямку теж не надійні, тому рух перекрили.

Згідно з даними з фото та відео місцевих людей відомо, що обвалилась ділянка орієнтовно шість на три метри.

Окрім того, російські загарбники повідомили, що понад 120 людей евакуювали. Окрім того, у Сімферопольському районі руйнувань зазнали два мости, а ще кілька доріг підтоплено.

Ба більша, через дощі відбувається скидання води з найбільшого водосховища до річки Салгир. Тому вона місцями вийшла з берегів. У районі Алушти паводок зійшов на територію санаторію.

Коротко про прогнози синоптиків щодо погоди в Криму

Так зване "управління російського мнс" у Криму повідомило про те, що 27 червня на півострові очікують зливи, грози, град, шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Рятувальники знову попередили про можливі підтоплення.

Окрім того, в так званому "гідрометцентрі" Криму попередили, що дощі в окремих районах Криму будуть сильні та супроводжуватимуться грозами.

Попередили, що нестійка погода буде до 28 червня. Проте стане тепліше – до 21 – 26 градусів тепла на день.

Натомість в останні дні червня опади припиняться, температура повітря зросте до 23 – 28 градусів.

Дивіться також – у 2021 році тимчасово окупований Крим також топило через зливу: дивіться відео