У кількох областях України ввели аварійні відключення світла

23 січня вранці у деяких регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Це означає, що графіки там не діють.

Укренерго пояснило, що введені обмеження зумовлені складною ситуацією в енергосистемі після російських обстрілів.

Дивіться також Де і коли почнеться потепління, а в яких областях затримаються морози до -19

Де запровадили аварійні відключення?

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють,

– пояснили у компанії.

Там наголосили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Відомо, що аварійні відключення вранці ввели на Харківщині та Сумщині.