23 січня, 08:07
Оновлено - 08:12, 23 січня
У кількох областях України ввели аварійні відключення світла
Основні тези
- 23 січня вранці у кількох областях України ввели аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі.
- Укренерго повідомило, що раніше оприлюднені графіки відключень не діють.
23 січня вранці у деяких регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Це означає, що графіки там не діють.
Укренерго пояснило, що введені обмеження зумовлені складною ситуацією в енергосистемі після російських обстрілів.
Де запровадили аварійні відключення?
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють,
– пояснили у компанії.
Там наголосили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Відомо, що аварійні відключення вранці ввели на Харківщині та Сумщині.