Через страх та обман з грошами: російські контрактники прикидаються пораненими та тікають додому

Скільки б штабні офіцери не обіцяли "виправити помилки з нарахуваннями", загарбники щомісяця недоотримують чималі кошти. Оскільки обмани з виплатами стаються на фоні заяв про постійне підвищення "бойових", це ще більше дратує російських військових.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, найбільше невдоволення висловлюють ті, хто нещодавно підписав короткострокові контракти. Адже таким "добровольцям" обіцяли просто шалені за російськими мірками виплати.

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У своїх рекламних бордах, а також у військкоматах російським чоловікам обіцяли надавати 250 тисяч рублів зарплати та платити по 15 тисяч на добу за участь у бойових діях.

Росіяни майже у безвихідному становищі

Активна рекламна кампанія допомогла Росії частково вирішити проблему нестачі особового складу, однак з кожним днем кількість охочих підписувати короткострокові контракти та їхати на війну все ж таки зменшується.

При цьому необхідність армії загарбників у людях постійно збільшується. Адже захисники України поступово "перемелюють" агресорів, а для виконання путінських завдань генерали мають закидати у жорна війни нову й нову живу силу.

Російські строковики та контрактники, які опинилися у зоні бойових дій в Україні, перебувають фактично у безвихідному становищі. Офіційно розірвати контракт, перебуваючи безпосередньо на фронті, вони не можуть. Їм постійно промивають мізки та залякують відповідальністю за дезертирство.

Крім того, реалії служби в російській армії виявилися для багатьох найманців зовсім не такими, як у рекламних брошурах. Путінська "спецоперація" – це не переможний похід українською територією, а кров, смерть, страх та руйнування.

Розуміючи, що більшість солдатів нікуди не подінеться з передової, у міністерстві оборони не соромляться не виконувати умови контрактів. Загарбникам не виплачують гроші в повному обсязі.

Всередині травня російські загарбники отримали свою третю під час війни зарплату. Ті, хто воював з 24 лютого, вже не очікували побачити на карткових рахунках обіцяні суми. Для тих, хто нещодавно прибув на війну, подібні надходження стали сюрпризом. Як виявилося, всі обіцянки Дворнікова про збільшення бойових до 15 тисяч на добу виявилися повним фейком. За день участі у боях окупанти отримали всього лише по 3,5 тисячі рублів.

Деякі контрактники-новачки взагалі почали ставити собі питання, що вони тут роблять. Адже подібні виплати із величезним ризиком для життя не даватимуть їм змогу розплачуватися по кредитах.

Окупанти виїжджають у машинах з пораненими

Зрозумівши, що опинилися у своєрідній пастці, де кожна хвилина може стати останньою, російські контрактники чомусь досить швидко почали не любити Путіна та пропагандистів. Зневажають нелюди й військове керівництво, що виконує політичні вказівки, нехтуючи життям загарбників.

У сподіваннях знайти якусь лазівку для свого звільнення з армії через недотримання міністерством оборони умов контракту, найманці почали масово вивчати статут. Крім того, деякі загарбники намагаються покинути підрозділи у вантажівках з пораненими. Вони накладають собі бинти на ноги та руки і залізають у машини, на яких вивозять "трьохсотих".

Втікачі сподіваються, що їм вдасться дістатися до глибокого тилу та перейти кордон між квазіреспубліками та Росією. Іноді через переповнені лікарні вантажівки одразу їдуть до Ростова. Ті, у кого вийшло опинитися на території країни-агресорки, відносно легко розривають контракти та звільняються з військової служби.