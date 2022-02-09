Через твіт про Україну та НАТО: глава комітету парламенту Фінляндії йде у відставку

Фінський депутат Міка Ніікко подав у відставку з посади очільника парламентського комітету із закордонних справ. Все через обурливий твіт про членство України в НАТО.

Фінські ЗМІ повідомили про рішення Ніікко у середу, 9 лютого. Очільниця партії "Істинні фіни" Ріікка Пурра підтвердила цю інформацію й назвала його ймовірного наступника.

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Хто очолить комітет після Ніікко

За словами Пурра, комітет закордонних справ у парламентів замість Ніікко має очолити її однопартієць Юссі Галла-аго. Офіційне рішення мають ухвалити 10 лютого. "Але так, кандидатуру Галла-аго обговорювали у президента, і він сам погодився", – пояснила депутатка.

Він – чудовий кандидат на цю посаду. Колишній голова партії, має досвід головування в комітеті та засідав у Європейському парламенті,

– зазначила Пурра.

Вона підкреслила, що головування у комітеті із закордонних справ є "одним із найважливіших у парламенті навіть у звичайні часи". І особливо зараз, коли на фронті зовнішньої та безпекової політики дуже неспокійно, зокрема – через агресивну зовнішню політику Росії.

Мікко оскандалився через Україну

Напередодні Ніікко, який входить до фракції "Справжні фіни", висловився про ймовірний вступ України у НАТО. Політик написав, що французькому президенту варто пообіцяти, що наша держава ніколи не отримає членство в Альянсі. Такі слова викликали обурення серед громадськості. Адже вони суперечать зовнішньополітичній позиції Фінляндії.

Депутат вже вибачився

Врешті, депутат вибачився й видалив свій допис із соцмережі. Він виправдовувався, що мав на увазі перспективи вступу України до НАТО. Мовляв, вони просто є "нереалістичними". Водночас запевнив, що підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

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Сама Фінляндія не входить до НАТО. Держава співпрацює з Альянсом і заявляє, що має право подати заявку, якщо цього захоче.