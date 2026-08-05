Це прямий наслідок українських "далекобійних санкцій" по нафтопереробних заводах та інших об'єктах паливно-енергетичного комплексу росіян. Про це пише Юрій Федоренко.

Росія може втратити до 30% урожаю

Ми перетворили жнива в більшості регіонів Росії на суцільний жах. Ще в липні строки збирання врожаю змістилися на два-три тижні через дефіцит пального.

Наздогнати втрачене російське сільське господарство вже навряд чи зможе – нафтопереробні підприємства залишаються під нашим прицілом. Як наслідок, Росія може втратити від 15 до 30% урожаю зернових – залежно від регіону та виду сільськогосподарських культур.

У різних регіонах ситуація відрізняється. Першими почали бити на сполох Іркутська область та Алтайський край. Згодом про гострий дефіцит дизельного пального заявили фермери Ростовської області, Краснодарського краю, Поволжя та Ставропілля.

Аграрії масово нарікають на несправедливий розподіл палива. Мовляв, усе забирає Москва. Можливо, у цьому є значна частка правди. Найбільше ж потерпають дрібні фермерські господарства.

На півдні Росії подекуди спостерігається повний параліч гусеничної техніки. Віднедавна на автозаправках заборонено відпускати пальне в каністри та іншу тару. Через це частину сільськогосподарської техніки, якій заборонено виїжджати на дороги загального користування, стало фізично неможливо заправити.

Аграрний експорт росіян теж постраждає

Проблеми виникають не лише під час збирання врожаю. Вони вже позначаються й на експортній логістиці.

Сили оборони України фактично заблокували рух вантажних суден класу "ріка – море" через Азовське море. Саме цим маршрутом проходить близько чверті російського експорту зерна. Як наслідок, у третій декаді липня відвантаження російського збіжжя скоротилося на 61,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Експорт зерна – важливе джерело валютних надходжень для російської військової машини. Агресор залишається одним із найбільших експортерів пшениці у світі й контролює близько чверті світового експорту цієї культури.

Поки що зарано підбивати остаточні підсумки втрат урожаю та скорочення аграрного експорту -- негативна динаміка лише посилюється. У своїх прогнозах деякі експерти, включно з російськими фермерами, обмежуються короткою, але промовистою характеристикою: "Ситуація катастрофічна".

Як це вплине на здатність Росії продовжувати війну?

У середньостроковій перспективі будь-яка серйозна економічна проблема неминуче позначається на здатності держави вести війну. Це не означає, що на болотах почнеться голод або російська армія залишиться без продовольства. "Гарматне м'ясо" перед відправкою на бійню й надалі годуватимуть.

Причинно-наслідкові зв'язки тут значно глибші. Агресор втратить астрономічні суми валютної виручки, тисячі дрібних фермерських господарств збанкрутують. Ціни на харчові продукти зростатимуть.

Криза в аграрному секторі посилить проблеми в інших галузях економіки – від транспорту й будівництва до банківського сектору. Дефіцит бюджету збільшиться, соціальна напруга зростатиме. А системні поразки на фронті лише доповнять загальну картину фінальної деградації недоімперії.

Спочатку терористичний режим втратить контроль над економікою. А потім, можливо, і владу. Ось таким є стратегічний "вектор розвитку" нашого противника.

Ми не розраховуємо, що колапс недоімперії станеться завтра чи навіть за місяць. Але щодня робимо все можливе, щоб наблизити момент істини – нашу перемогу. Працюємо далі. Слава Україні!