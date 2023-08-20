Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова повідомила журналістам, що внаслідок вибуху на складі ДНДКЦ загинули 4 працівники.

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Подробиці вибуху на складі МВС

19 серпня близько 10:55 пролунали вибухи у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області. На місці трапилась пожежа. Місцеві розповідали, що чули приблизно 20 вибухів, а повітряної тривог оголошено не було.

Виявилось, що пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні. Рятувальники загасили пожежу приблизно через годину, біля 12:00. На місце одразу прибули слідчі та криміналісти й перекрили дорогу.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що причиною вибухів стала експертиза вибухонебезпечних предметів працівників ДНДКЦ. На жаль, під час процесу відбулася детонація. Як нині стало відомо, внаслідок цього загинули 4 експерти ДНДКЦ.