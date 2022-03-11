ДКП "Луцьктепло" близько 06:27 11 березня повідомило, що через вибухи в Луцьку тимчасово припинили роботу двох котелень.

Мовиться про котельні на вулиці Карбишева та вулиці Арцеулова. Жодних деталей наразі невідомо.

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У зв'язку із вибухами в Луцьку тимчасово припинили роботу двох котелень на вулиці Карбишева і вулиці Арцеулова,

– мовиться у повідомленні.

Повітряна тривога у місті спрацювала близько 05:50.

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