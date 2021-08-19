Через відключений газ: чоловік хотів підпалити себе та офіс "Чернігівгазу"

У Чернігові чоловік хотів вчинити самоспалення біля "Чернігівгазу". Також він погрожував підпалити і приміщення установи. На такий відчайдушний крок його підштовхнуло відключення газопостачання у будинку.

Повідомлення про спробу підпалу надійшло до правоохоронців по обіді 19 серпня. З "Чернігівгазу" повідомили, що невідомий розлив біля будівлі пальне.

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Поліцейські відібрали у чоловіка сірники

Патрульні відреагували швидко та відібрали у чоловіка сірники та пляшку з горючою речовиною. Постраждалих, запевняють у поліції, немає.

Як виявилось, підпалити себе та "Чернігівгаз" хотів 61-річний місцевий житель. Він залишився без газопостачання на кілька днів. Більше деталей про інцидент правоохоронці пообіцяли розповісти згодом.



Чоловік приніс з собою пальне / Фото Нацполіції



На місце швидко прибули патрульні / Фото Нацполіції

У Дніпрі раніше заради відео підпалив себе школяр

Зазначимо, що наприкінці червня у Дніпрі з сильними опіками госпіталізували дівчину. Повідомляли дві версії подій. Перша – постраждала облилась водою із каструлі. Проте сусідка дівчини розповіла, що та облилась бензином та підпала себе.

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Трагедією у травні завершилась спроба зняти відео для школяра у Дніпрі. 12-річний хлопчик облив себе легкозаймистою речовиною та загорівся. Врятувати йому життя не вдалось.