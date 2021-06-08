Через відмову перемикати канал: на Миколаївщині син вбив власного батька

У Миколаївській області син убив батька через відмову перемикати канал на телевізорі. Він викинув тіло у річку, щоб приховати сліди злочину.

Місцевий рибалка виявив тіло людини надвечір 5 червня у річці, про що сповістив поліцію. Це сталося в мікрорайоні Матвіївка.

До теми Вбив жінку, ще двох людей поранив: на Вінниччині затримали чоловіка – фото, відео

Оперативники швидко встановили особу загиблого – 64-річний миколаївець понад тиждень перебував у розшуку як безвісти зниклий. Поліцейські з'ясували, що до вбивства чоловіка причетний його 36-річний син.

"На ґрунті побутового конфлікту через телевізор чоловік побив батька, а, коли зрозумів, що той не подає ознак життя, вирішив приховати злочин: загорнув тіло у простирадло разом із камінням, потім відвіз до річки та викинув", – мовиться у пресслужбі Нацполіції.

Окрім того, правоохоронцям чоловік зізнався, що попросив батька "приглушити" телевізор і перемкнути канал, однак той не погодився і виникла сварка. Затриманий сказав: "Не знаю, як пояснити, придушив руками, потім штовхнув, він впав".

Що загрожує затриманому

Слідчі затримали зловмисника, його дії кваліфікуються за статтею щодо умисного вбивства, що карається позбавленням волі на строк до 15 років.

Наразі розв'язують питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину. Незабаром йому мають обрати запобіжний захід.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

Миколаївця, який вбив батька, затримали: дивіться відео Нацполіції