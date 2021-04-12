Місяць тримав у туалеті: через викрадення та катування людини судитимуть екснацгвардійця

Колишнього нацгвардійця підозрюють у викраденні та катуванні волонтера. Прокуратура вже подала до суду обвинувальний акт щодо зловмисника.

Що встановило слідство

Підозрюваний був колишнім командиром одного з відділень батальйону спеціального призначення Національної гвардії. Людину, за даними слідства, він викрав восени 2014 року.

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Підозрюваний, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрав чоловіка в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. На той час постраждалий допомагав з веденням документації у відділі кадрів військової частини як волонтер.

Нацгвардієць зв'язав чоловіка скотчем та перевіз у Дніпропетровську область. Упродовж місяця бранця утримували в холодному туалеті неробочого дитячого оздоровчого табору. Крім того, його обмежували в їжі та питній воді.

Під час незаконного позбавлення волі, чоловіка катували, примушуючи зізнатись у причетності до скоєння певних дій з допомогою побоїв, погроз та залякуванні фізичною розправою над ним та його рідними,

– мовиться у повідомленні.

Згодом чоловіка перевезли та ще 2 місяці утримували у покинутому мисливському будинку в селі на Донеччині.



Екснацгвардійця підозрюють у викраденні та катуванні людини / Фото Офісу генпрокурора