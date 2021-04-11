Міста вкрив попіл: через виверження вулкану на Карибах евакуювали 16 тисяч людей – епічні відео

Вулкан Ла-Суфрієр вкрив карибський острів Сент-Вінсент попелом. Він осів всюди: від асфальту на дорогах до стін будівель. З особливо небезпечних районів довелося евакуювати приблизно 16 тисяч людей.
Джерело:ВВС
Від попелу постраждала столиця острова – місто Кінгстауні. Свої оселі були змушені покинути тисячі людей. Окрім того, на більшості територій острова припинили водопостачання.
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Прем'єр-міністр Ральф Гонсалвес заявив, що приблизно 3 тисячі людей тимчасово розмістили в аварійних притулках. Окрім того, політик зізнався: лихо не минуло, наразі невідомо, скільки ще вивержень може статися.
Науковці також дають вкрай необнадійливі прогнози. Виверження Ла-Суфрієру може тривати тижнями.
Що відомо про виверження Ла-Суфрієру
- Вулкан "спав" упродовж десятиліть. Востаннє його активність зафіксували ще у 1979 році.
- Під час виверження Ла-Суфрієру у 1902 році загинули понад 1000 людей.
- Цьогоріч виверження почалося у п'ятницю, 9 квітня.
- Хмари вулканічного попелу піднялися у небо на тисячі метрів.
Виверження Ла-Суфрієру: дивіться відео