Через війну в Україні НАТО може залишити Столтенберга на новий термін – ЗМІ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг може залишитися на своїй посаді довше, аніж передбачалося. Все через війну, яку Росія розпочала проти України.

У вересні 2022 року закінчується термін перебування Столтенберга на посаді генсека НАТО. Однак під час саміту 24 березня в Брюсселі можуть обговорити ситуацію, коли він залишиться на посаді ще на рік. Або до закінчення війни Росії проти України.

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"У такій нестабільній ситуації у зв'язку з війною в Україні потрібна тяглість. Потрібно зберегти людину, яку всі знають, яка має досвід і визнання", – заявив польський дипломат в коментарі RMF FM.

Таким чином в НАТО намагатимуться уникнути ситуації, коли Альянс в критичний момент очолить нова людина.

Однак для цього має бути одностайна підтримка усіх країн-членів НАТО. Польща підтримує ідею продовження перебування Столтенберга на цій посаді.

"Ми вважаємо, що Столтенберг досі діяв щодо Росії мудро і наполегливо. Він має великий досвід", – пояснив польський дипломат свою позицію.

Варто відзначити, що в грудні 2022 року Столтенберг мав очолити центральний банк Норвегії. Він економіст за освітою, а у 2000 – 2001 та 2005 – 2013 роках був прем'єр-міністром Норвегії. Генеральним секретарем НАТО він став у 2014 році.