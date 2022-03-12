Через ворожі авіабомби в Маріуполі 6 загиблих: двоє з них – діти, безліч поранених
12 березня 2022 , 19:23Читать новость на русском
Джерело:телеграм "АЗОВ – Маріуполь"
Кривава путінська армія надалі тероризує жителів Маріуполя. Ворог скинув на місто авіабомби, через що шестеро людей загинуло.
Обстріл стався, коли люди готували їсти
Серед шести загиблих – двоє дітей. Також унаслідок обстрілів багато жителів Маріуполя зазнали поранень.
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Повідомляється, що двоє дітей – у важкому стані.
Ворог зненацька застав жертв авіаудару, коли ті біля вогнища у дворі Центрального району готували їсти.
Через гуманітарну катастрофу в Маріуполі немає ні електрики, ні газу. Тому люди щоразу вимушені ризикувати заради того, щоб вижити.
Наслідки авіаудару / Фото з телеграму "АЗОВ – Маріуполь"
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