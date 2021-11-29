Працівників музею Бухенвальда назвали "нацистами" через заборону входу для невакцинованих

Персоналу меморіалу концтабору Бухенвальд шлють величезну кількість листів із різними погрозами та порівняннями з нацистами. Все тому, що невакцинованим людям заборонили відвідувати приміщення музею.

Погрози надходили від прихильників теорій змов

Співробітники отримують агресивні телефонні дзвінки та електронні листи з "лячною жорстокістю". Про це заявив директор Єнс-Крістіан Вагнер

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Агресивні люди телефонували у музей та порівнювали працівник з Йозефом Менгеле, відомим як "Ангел смерті". Це німецький лікар, який проводив медичні експерименти над в'язнями табору Освенцим.

Зауважимо, федеральна земля Тюрингія, де розташований Бухенвальд, 19 листопада наказала всім музеям приймати лише вакцинованих відвідувачів або тих, хто одужав від хвороби. Таке рішення схвалили через зростання кількості хворих на коронавірус майже вдвічі. Однак вкрай праві блогери та теоретики змови назвали Бухенвальд "об'єктом зловживань".

Що відомо про Бухенвальд Це нацистський концентраційний табір, який розташований у центральній Німеччині. Гітлерівський режим заснував його влітку 1937 року. В Бухенвальді відбували ув'язнення близько 250 тисячі осіб різних національностей, з них понад 55 тисяч – закатували. Люди гинули від голоду, хвороб або медичних експериментів. Після війни в концтаборі відкрили пам'ятник жертвам нацизму.

Джерело: Це нацистський концентраційний табір, який розташований у центральній Німеччині. Гітлерівський режим заснував його влітку 1937 року. В Бухенвальді відбували ув'язнення близько 250 тисячі осіб різних національностей, з них понад 55 тисяч – закатували. Люди гинули від голоду, хвороб або медичних експериментів. Після війни в концтаборі відкрили пам'ятник жертвам нацизму.Джерело: Вікіпедія

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