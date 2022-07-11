Ахметов оголосив про вихід з медійного бізнесу

Олігарх Рінат Ахметов заявив про вихід з медійного бізнесу. Медіахолдинг бізнесмена відмовиться від усіх ліцензій на користь держави.

Усі ЗМІ "Медіа Групи Україна" відмовляться на користь держави від усіх своїх ліцензій. Мова йде про телеканали, сайти та друковані видання медіахолдингу, який належить олігарху.

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Причиною став закон про олігархів

Рінат Ахметов пояснив своє рішення створенням реєстру олігархів в Україні. Щоправда, бізнесмен заперечує те, що він олігарх.

Ахметов також зазначив, що 6 місяців, які були відведені на продаж медіахолдингу та війна росії з Україною завадили провести продаж на ринкових умовах.

Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах,

– заявив Ахметов.

Таким чином Рінат Ахметов вирішив передати усі ліцензії на телеканали та інші ЗМІ медіахолдингу у власність держави.

Закон про олігархів: головне

"Медіа Група Україна" один із найбільших медіахолдингів України. До нього входять телеканали "Україна", "Україна24" та "Футбол".

Закон про олігархів в Україні ухвалили у листопаді 2021 року. Ініціатором законопроєкту став президент Володимир Зеленський.

Згідно з законом, олігархом можна вважати людину, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільстві та відповідає щонайменше 3 з 4 наступних пунктів:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку;

підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є), перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Тобто вплив на ЗМІ є одним із пунктів визначення олігарха відповідно до ухваленого законопроєкту.

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