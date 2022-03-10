Через застосунок Дія на армію зібрали 120 мільйонів

Українці через застосунок Дія зібрали на армію 120 мільйонів гривень. Про зібрану суму повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Це неймовірна підтримка для наших бійців. Усі донати йдуть на фонд "Повернись живим",

– сказав Федоров.

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Він розповів, що лише за вчора, 9 березня, один із регіональних офісів "Повернись живим" передав для наших військових 92 шоломи, 107 планшетів для артилеристів та операторів БПЛА, понад 50 рацій, півтора десятка одиниць нічної оптики, понад 20 квадрокоптерів, 12 компʼютерів і ноутбуків, 4 саперні сумки та 29 комплектів термобілизни.

"Кожен шолом, бронік чи нічна оптика може врятувати життя нашим бійцям. Тож треба продовжувати підтримувати нашу армію", – закликав Федоров.

Нагадаємо, у Дії можна переказати гроші на ЗСУ.

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