Через зустріч Путіна і Байдена над Женевою планують закрити повітряний простір, – ЗМІ

Зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна має відбутися 16 червня у Женеві. Під час неї повітряний простір над швейцарським містом планують закрити.

Над впровадженням обмежень працює Швейцарське федеральне управління з цивільної авіації, а також Військо-повітряні сили, федеральні служби та авіадиспетчери.

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Над Женевою тимчасово закриють повітряний простір

Повітряний простір над Женевою планують значною мірою закрити під час зустрічі президента США Джо Байдена та лідера Росії Володимира Путіна, яка відбудеться 16 червня.

Днями сили безпеки проінспектували пляж Eaux-Vives в Женеві, аби впевнитися, що там немає ​​установки зенітного обладнання.

Окрім того, федеральна рада має ухвалити рішення про офіційне розгортання армії наступного тижня. Водночас кантональна поліція Женеви надасть швейцарській армії в оренду кілька бронемашин.

Зустріч Байдена та Путіна: що відомо