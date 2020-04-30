Через карантин 40% закладів громадського харчування повністю припинили діяльність, – Потураєв

З 30 тисяч закладів громадського харчування, які працювали в Україні до початку епідемії коронавірусу, 12 тисяч повністю припинили свою діяльність. За словами нардепа Потураєва, це пов’язано як економічною кризою через впровадження карантину, так і з невдалою спробою Ради прийняти з першого разу зміни до бюджету.

Майже половина кафе та ресторанів не змогли впоратися з кризою через коронавірус та припинили діяльність, заявив нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв, пише Інтерфакс-Україна.

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Через епідемію COVID-19 та супутню їй кризу 12 тисяч закладів харчування ліквідовані як суб'єкти господарської діяльності,

– зазначив Потураєв.

За його словами, дані HoReCa (готелі, ресторани, кафе / кейтеринг – 24 канал) свідчать, що до карантину в Україні було 30 тисяч закладів громадського харчування. Мова йде про кафе, бари та ресторани різних розмірів.

Тобто від початку впровадження карантину 40% закладів громадського харчування повністю припинили свою діяльність. "Не "закрилися на карантин", а "ліквідувалися як підприємства", – пояснив нардеп.

Потураєв наголошує, що це могло статися і через те, що Верховна Рада не змогла з першого разу прийняти зміни до державного бюджету. "Люди могли закрити фірми, бо вони не в змозі виконувати свої зобов'язання по оренді", – додав Потураєв.

Він сподівається, що частина підприємств після закінчення карантину відновити діяльність. Однак про масштаби говорити складно.

Що відомо про роботу закладів харчування в умовах карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня . У його межах заклади громадського харчування закрили.

, згодом його двічі продовжували. Наразі він . У його межах заклади громадського харчування закрили. З 12 травня Україна починає вихід з карантину. Передбачені п'ять етапів. Відкриття закладів харчування відбудеться на другому етапі. Однак спершу вони працюватимуть без відвідувачів та продаватимуть їжу на виніс.

Однак спершу вони працюватимуть без відвідувачів та продаватимуть їжу на виніс. Та лише на третьому етапі зможуть приймати відвідувачів. Дати цих етапів поки невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в країні.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу