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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Через карантин 40% закладів громадського харчування повністю припинили діяльність, – Потураєв

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      Через карантин 40% кафе та ресторанів повністю припинили діяльність
      Через карантин ліквідували 40% закладів харчування / wellland.com.ua

      З 30 тисяч закладів громадського харчування, які працювали в Україні до початку епідемії коронавірусу, 12 тисяч повністю припинили свою діяльність. За словами нардепа Потураєва, це пов’язано як економічною кризою через впровадження карантину, так і з невдалою спробою Ради прийняти з першого разу зміни до бюджету.

      Майже половина кафе та ресторанів не змогли впоратися з кризою через коронавірус та припинили діяльність, заявив нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв, пише Інтерфакс-Україна.

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      Через епідемію COVID-19 та супутню їй кризу 12 тисяч закладів харчування ліквідовані як суб'єкти господарської діяльності,
      – зазначив Потураєв.

      За його словами, дані HoReCa (готелі, ресторани, кафе / кейтеринг – 24 канал) свідчать, що до карантину в Україні було 30 тисяч закладів громадського харчування. Мова йде про кафе, бари та ресторани різних розмірів.

      Тобто від початку впровадження карантину 40% закладів громадського харчування повністю припинили свою діяльність. "Не "закрилися на карантин", а "ліквідувалися як підприємства", – пояснив нардеп.

      Потураєв наголошує, що це могло статися і через те, що Верховна Рада не змогла з першого разу прийняти зміни до державного бюджету. "Люди могли закрити фірми, бо вони не в змозі виконувати свої зобов'язання по оренді", – додав Потураєв.

      Він сподівається, що частина підприємств після закінчення карантину відновити діяльність. Однак про масштаби говорити складно.

      Що відомо про роботу закладів харчування в умовах карантину

      • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня. У його межах заклади громадського харчування закрили. 
      • З 12 травня Україна починає вихід з карантину. Передбачені п'ять етапів. Відкриття закладів харчування відбудеться на другому етапі. Однак спершу вони працюватимуть без відвідувачів та продаватимуть їжу на виніс.
      • Та лише на третьому етапі зможуть приймати відвідувачів. Дати цих етапів поки невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в країні.

      етапи виходу з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Слуга народу Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
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