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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      "Через коліно не ламатимуть": як Саакашвілі шукатиме підтримки у "слуг народу"

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      Саакашвілі повертається в українську політику? / mediamall.ge

      Український та грузинський політик, колишній президент Грузії та очільник ОДА Одеської області Міхеіл Саакашвілі прийде на засідання фракції "Слуга народу". Саме там він буде переконувати депутатів підтримати його призначення в уряд Дениса Шмигаля.

      Про це написали в "Українській правді" увечері 22 квітня з посиланням на джерела у фракції "Слуга народу".

      Про Саакашвілі, Зеленського і "Слугу народу" Дивіться у програмі "Що це було?"

      Наразі вже відомо, що не всі депутати з пропрезидентської фракції "Слуга народу" погодилися би бачити Саакашвілі на посаді віцепрем'єра. 

      Попри це, його вже у п'ятницю, 24 квітня, можуть призначити в уряд на позачерговому засіданні Верховної Ради – воно розпочнеться о 13 годині.

      Зустріч же Саакашвілі з фракцією запланували на ранок 24 квітня – перед засіданням Ради. Начебто саме на цій зустрічі колишній очільник Одеської ОДА буде шукати підтримки депутатів.

      • Якщо 70% депутатів фракції будуть готові підтримати призначення Саакашвілі, то питання винесуть на голосування Верховної Ради.
      • Якщо ж підтримки буде менше за 70%  – "фракцію через коліно не ламатимуть".

      Як Зеленський може використати Саакашвілі? Читайте міркування політтехнолога на 24 каналі.

      Повернення Саакашвілі в українську політику: коротко

      • 22 квітня з'явилася інформація про те, що Міхеїл Саакашвілі може увійти до Кабінету Міністрів України.
      • Посада, яку запропонували Саакашвілі – віцепрем'єр-міністр із питань реформ.
      • Згодом сам Саакашвілі це підтвердив та заявив, що згоден на пропозицію української влади. 
      • У "Слузі народу" думки щодо цієї ініціативи розділилися.
      • Однак президент Зеленський вважає, що в експрезидента Грузії є потенціал для підтримки уряду України.


      Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховна Рада Слуга народу Міхеїл Саакашвілі Новини України Новини політики
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