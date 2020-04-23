"Через коліно не ламатимуть": як Саакашвілі шукатиме підтримки у "слуг народу"
Український та грузинський політик, колишній президент Грузії та очільник ОДА Одеської області Міхеіл Саакашвілі прийде на засідання фракції "Слуга народу". Саме там він буде переконувати депутатів підтримати його призначення в уряд Дениса Шмигаля.
Про це написали в "Українській правді" увечері 22 квітня з посиланням на джерела у фракції "Слуга народу".
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Наразі вже відомо, що не всі депутати з пропрезидентської фракції "Слуга народу" погодилися би бачити Саакашвілі на посаді віцепрем'єра.
Попри це, його вже у п'ятницю, 24 квітня, можуть призначити в уряд на позачерговому засіданні Верховної Ради – воно розпочнеться о 13 годині.
Зустріч же Саакашвілі з фракцією запланували на ранок 24 квітня – перед засіданням Ради. Начебто саме на цій зустрічі колишній очільник Одеської ОДА буде шукати підтримки депутатів.
- Якщо 70% депутатів фракції будуть готові підтримати призначення Саакашвілі, то питання винесуть на голосування Верховної Ради.
- Якщо ж підтримки буде менше за 70% – "фракцію через коліно не ламатимуть".
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Повернення Саакашвілі в українську політику: коротко
- 22 квітня з'явилася інформація про те, що Міхеїл Саакашвілі може увійти до Кабінету Міністрів України.
- Посада, яку запропонували Саакашвілі – віцепрем'єр-міністр із питань реформ.
- Згодом сам Саакашвілі це підтвердив та заявив, що згоден на пропозицію української влади.
- У "Слузі народу" думки щодо цієї ініціативи розділилися.
- Однак президент Зеленський вважає, що в експрезидента Грузії є потенціал для підтримки уряду України.
Саакашвілі й Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу
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