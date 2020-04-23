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      "Через колено ломать не будут": как Саакашвили собирается искать поддержки у "слуг народа"

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      Саакашвили возвращается в украинскую политику? / mediamall.ge

      Украинские и грузинский политик, бывший президент Грузии и глава ОГА Одесской области Михеил Саакашвили придет на заседание фракции "Слуга народа". Там он будет убеждать депутатов поддержать его назначение в правительство Дениса Шмыгаля.

      Об этом написали в "Украинской правде" вечером 22 апреля со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа".

      О Саакашвили, Зеленском и "Слуге народа" Смотрите в программе "Что это было?"

      Сейчас уже известно, что не все депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" согласились бы видеть Саакашвили на посту вице-премьера. 

      Несмотря на это, его уже в пятницу, 24 апреля, могут назначить в правительство на внеочередном заседании Верховной Рады – оно начнется в 13 часов.

      Встреча же Саакашвили с фракцией запланировали на утро 24 апреля – перед заседанием Рады. Якобы именно на этой встрече бывший глава Одесской ОГА будет искать поддержки депутатов.

      • Если 70% депутатов фракции будут готовы поддержать назначение Саакашвили, то вопрос вынесут на голосование Верховной Рады.
      • Если же поддержка будет меньше 70% – "фракцию через колено ломать не будут".

      Как Зеленский может использовать Саакашвили? Читайте рассуждения политтехнолога на 24 канале.

      Возвращение Саакашвили в украинскую политику: коротко

      • 22 апреля появилась информация о том, что Михаил Саакашвили может войти в Кабинет Министров Украины.
      • Должность, которую предложили Саакашвили – вице-премьер-министр по вопросам реформ.
      • Впоследствии сам Саакашвили это подтвердил и заявил, что согласен на предложение украинской власти. 
      • В "Слуге народа" мысли по этой инициативе разделились.
      • Однако президент Зеленский считает, что у экс-президента Грузии есть потенциал для поддержки правительства Украины.


      Саакашвили и Украина: отношения в датах / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховная Рада Слуга народа Михаил Саакашвили Новости политики Новости Украины
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