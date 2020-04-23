"Через колено ломать не будут": как Саакашвили собирается искать поддержки у "слуг народа"

Украинские и грузинский политик, бывший президент Грузии и глава ОГА Одесской области Михеил Саакашвили придет на заседание фракции "Слуга народа". Там он будет убеждать депутатов поддержать его назначение в правительство Дениса Шмыгаля.

Об этом написали в " Украинской правде " вечером 22 апреля со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа".

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Сейчас уже известно, что не все депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" согласились бы видеть Саакашвили на посту вице-премьера.

Несмотря на это, его уже в пятницу, 24 апреля, могут назначить в правительство на внеочередном заседании Верховной Рады – оно начнется в 13 часов.

Встреча же Саакашвили с фракцией запланировали на утро 24 апреля – перед заседанием Рады. Якобы именно на этой встрече бывший глава Одесской ОГА будет искать поддержки депутатов.

Если 70% депутатов фракции будут готовы поддержать назначение Саакашвили, то вопрос вынесут на голосование Верховной Рады.

Если же поддержка будет меньше 70% – "фракцию через колено ломать не будут".

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Возвращение Саакашвили в украинскую политику: коротко

22 апреля появилась информация о том, что Михаил Саакашвили может войти в Кабинет Министров Украины.

Должность, которую предложили Саакашвили – вице-премьер-министр по вопросам реформ.

Впоследствии сам Саакашвили это подтвердил и заявил, что согласен на предложение украинской власти.

В "Слуге народа" мысли по этой инициативе разделились.

Однако президент Зеленский считает, что у экс-президента Грузии есть потенциал для поддержки правительства Украины.