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      Через коронавірус Зеленський ініціює податкові канікули та спеціальні кредити для бізнесу

      - Читать новость на русском
      Зеленський ініціює податкові канакули через карантин / фото пресслужби Зеленського

      Україна звертатиметься по допомогу через карантин до Міжнародного валютного фонду. Окрім того, Володимир Зеленський хоче запровадити специфічну кредитну програму для бізнесу на час обмеження через коронавірус.

      Міністерство фінансів звертатимкться як до МФВ, так і до інших міжнародних партнерів. Про це Зеленський зазначив у відеозверненні до українців.

      Тут головне Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

      Україна проситиме фінансової підтримки для подолання через кризи, яка ймовірно, трапиться в Україні після введеня жорсткого карантину. 

      Окрім того, для підтримання малого і середнього бізнесу хочуть запровадити зміни у податковій сфері і спеціальні кредити.

      Найближчим часом очікуємо від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків карантинну програму для кредитів для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін, –
      зазначив Зеленський.

      Дивіться відео звернення Зеленського через коронавірус

      Що відомо про обмеження бізнесу в Україні через карантин

      • 12 березня Уряд ініював загальнонаціональний карантин і заборонив масові зібрання: скасовані концерти і матчі.
      • У Києві, Львові, Одесі, Рівному, Чернівцях від 17 березня не працюватимуть заклади громадського харчування, фітнесцентри і басейни.
      • У зазначених вище містах закривають також приватні стоматологічні кабінети, салони краси і лазні.
      • Зеленський пропонує від 17 березня розповсюдити заборону на діяльність розважальних закладів і кафе на межі усієї України.
      • З 12:00 18 березня президент планує заборонити залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також роботу метро.

       

      У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський
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