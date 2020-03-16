Через коронавірус Зеленський ініціює податкові канікули та спеціальні кредити для бізнесу

Україна звертатиметься по допомогу через карантин до Міжнародного валютного фонду. Окрім того, Володимир Зеленський хоче запровадити специфічну кредитну програму для бізнесу на час обмеження через коронавірус.

Міністерство фінансів звертатимкться як до МФВ, так і до інших міжнародних партнерів. Про це Зеленський зазначив у відеозверненні до українців.

Тут головне Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

Україна проситиме фінансової підтримки для подолання через кризи, яка ймовірно, трапиться в Україні після введеня жорсткого карантину.

Окрім того, для підтримання малого і середнього бізнесу хочуть запровадити зміни у податковій сфері і спеціальні кредити.

Найближчим часом очікуємо від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків карантинну програму для кредитів для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін, –

зазначив Зеленський.

Дивіться відео звернення Зеленського через коронавірус

Що відомо про обмеження бізнесу в Україні через карантин