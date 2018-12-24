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      Через "мінування" автостанції та залізничного вокзалу в Одесі евакуювали 300 людей

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      Через ймовірне мінування автостанції та залізничного вокзалу в Одесі евакуювали 300 людей
      Через ймовірне мінування автостанції та залізничного вокзалу в Одесі евакуювали 300 людей / Поліція Одеси

      У понеділок, 24 грудня, в Одесі шукали вибухівку. Спершу правоохоронці отримали анонімний дзвінок про замінування автостанції "Привоз", а трохи згодом – залізничного вокзалу.

      Про це повідомила прес-служба поліції Одеси.

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      На місця ймовірної небезпеки одразу прибули фахівці – поліція, кінологи та вибухотехніки. Евакуювали близько трьох сотень людей.


      "Замінування" вокзалу в Одесі

      Та в результаті ретельного обшуку ніякої вибухівки не виявили. Відтак, вже за кілька годин і автостанція, і вокзал, повернулись до звичного режиму роботи. 

      Правоохоронці вибухівку не виявили
      Правоохоронці вибухівку не виявили

      Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

      До слова, 28 листопада у Москві "замінували" 15 торгових центрів та евакуювали тисячі людей. Тоді російські правоохоронці заявили про український слід, мовляв, анонімні повідомлення надійшли із території України.

      Теги: Новини України Поліція Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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