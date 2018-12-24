Через "мінування" автостанції та залізничного вокзалу в Одесі евакуювали 300 людей

У понеділок, 24 грудня, в Одесі шукали вибухівку. Спершу правоохоронці отримали анонімний дзвінок про замінування автостанції "Привоз", а трохи згодом – залізничного вокзалу.

Про це повідомила прес-служба поліції Одеси.

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На місця ймовірної небезпеки одразу прибули фахівці – поліція, кінологи та вибухотехніки. Евакуювали близько трьох сотень людей.



"Замінування" вокзалу в Одесі

Та в результаті ретельного обшуку ніякої вибухівки не виявили. Відтак, вже за кілька годин і автостанція, і вокзал, повернулись до звичного режиму роботи.



Правоохоронці вибухівку не виявили

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

До слова, 28 листопада у Москві "замінували" 15 торгових центрів та евакуювали тисячі людей. Тоді російські правоохоронці заявили про український слід, мовляв, анонімні повідомлення надійшли із території України.