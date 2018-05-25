Через обстріл окупантів у селі на Донеччині детонують боєприпаси: місцевих евакуювали
Приблизно о 4 ранку 25 травня проросійські окупанти обстріляли село Стара Миколаївка на Донеччині, внаслідок чого почали вибухати склади із боєприпасами.
Як повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський довелось евакуювати 20 цивільних, серед яких 11 дітей.
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За словами місцевих, прилетіло приблизно 10-12 мін і, скоріш за все, бойовики навмисне цілили у склад боєприпасів.
Загалом у селі проживає приблизно 700 людей.
Як доповідає мені департамент цивільного захисту облдержадміністрації, ситуація у селищі контрольована, інтенсивність вибухів значно зменшилася, постраждалих серед цивільних немає,
– зазначив Жебрівський.
Раніше у штабі Операції Об'єднаних сил відзвітували українські військові дали гідну відповідь на атаку окупантів.