Из-за обстрела оккупантов в селе в Донецкой области детонируют боеприпасы: местных эвакуировали

Примерно в 4 утра 25 мая пророссийские оккупанты обстреляли село Старая Николаевка Донецкой области, в результате чего начали взрываться склады с боеприпасами.

Как сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, пришлось эвакуировать 20 гражданских, среди которых 11 детей.

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По словам местных, прилетело примерно 10-12 мин, и, скорее всего, боевики намеренно целились в склад боеприпасов.

В целом в селе проживают примерно 700 человек.

Как докладывает мне департамент гражданской защиты облгосадминистрации, ситуация в городе контролируемая, интенсивность взрывов значительно уменьшилась, пострадавших среди гражданских нет,

– отметил Жебривский.

Ранее в штабе Операции Объединенных сил отчитались: украинские военные дали достойный ответ на атаку оккупантов.