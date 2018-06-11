Через оригінальну звичку Трампа в його адміністрації з'явилась зайва робота, – Politico

У президента США Дональда Трампа є своєрідна звичка – рвати папери, в тому числі і важливі, на дрібні шматки. Однак через те, що всі президентські папери мають зберігатися в архіві, співробітникам адміністрації доводиться все склеювати докупи.

Про це виданню Politico розповіли колишні співробітники адміністрації президента США, зокрема Соломон Ларті, який пропрацював в держапараті майже 30 років.

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"У нас є прозора клейка стрічка. Ви знаходите шматочки, склеюєте їх і потім віддаєте назад", – Ларті, який вперше за 30 років роботи зіткнувся з такими обов'язками.

Згідно із Актом про записи президента, склеювати доводиться не лише важливі документи, але й газети, на яких Трамп робив помітки, запрошення, листи.

"Я дивлюся на свого директора і кажу: "Хлопці, ви серйозно?". Ми отримуємо понад 60 тисяч в рік, нам потрібно робити набагато важливіші речі, ніж це", – додав колишній співробітник адміністрації Реджинальд Янг-молодший.