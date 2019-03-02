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      Артем Овдієнко

      Через рішення Конституційного суду Україна може забути про євроінтеграцію

      5135
      Які можуть бути наслідки через рішення Конституційного суду
      Які можуть бути наслідки через рішення Конституційного суду / Фото з відкритих джерел

      Скасування Конституційним Судом закону про "незаконне збагачення" може поставити хрест на євроінтеграційних прагненнях України, – заявили у вітчизняному МЗС.

      Знаєте, це взагалі не дивно, адже європейцям точно стане не до вподоби, що українська влада, руками вітчизняної Феміда фактично виправдала українських казнокрадів. Тепер ці злодії отримали індульгенцію щодо своїх минулих злочинів. Більше того, вони отримали дозвіл красти собі й у майбутньому.

      Нагадаю, закон про "незаконне збагачення" можновладців діє у всьому цивілізовану світі з 2003 року, коли його ухвалили в рамках Конвенції ОНН щодо боротьби з корупцією. Лише в Україні цей закон визнали неконституційним, фактично перекресливши усі досягнення Революції гідності, і, повернувши країну в часи Януковича.

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      Завдяки цьому вердикту від України відвернеться і Європейський союз (адже для нього боротьба з корупцією – важливий пункти) може стати для Петра Порошенка повним фіаско. Пам'ятаєте, він на своєму з'їзді партії просився вдруге стати президентом обіцяв українцям до кінця своєї майбутньої каденції подати заявку на вступ України до ЄС? Тепер, завдяки такому згортанню в Україні боротьби з корупцією нам не треба 5 років чекати, бо зараз зрозуміло, що ЄС відмовить. А переобирати заради цього Порошенка на другий термін сенсу немає жодного.

      Напевно, Петро Олексійович чудово розуміє, бо у своєму Twitter написав, що вимагає від депутатів знову ухвалити закон про "незаконне збагачення". Що тут сказати? Різка, смілива, принципова й абсолютно безглузда вимога. Адже оновлений закон, якщо депутати і ухвалять – то в кращому разі вже новим складом і під Новий Рік. А до того часу півкраїни можна буде по кишенях розтягнути…

       

      Що таке стаття про незаконне збагачення та чому суд скасував її?
      12 грудня 2017 року до Конституційного суду на статтю про незаконне збагачення поскаржилися 59 народних депутатів. 26 лютого 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення.

      У кримінальній статті сказано, що якщо держслужбовець не може підтвердити законність придбання своїх активів, то може бути позбавлений волі. У суді пояснили, що положення статті нібито не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, а законодавча конструкція статті "допускає звинувачення, засновані на припущеннях".

      Цю статтю в Україні ввели у 2015 році і вона була однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій задля введення безвізового режиму. А ще це було одним із зобов’язань України перед МВФ.

      Найтяжче покарання за незаконне збагачення передбачало ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

      Кого сьогодні в Україні підозрюють у незаконному збагаченні?Підозри оголошені екс-виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, екс-чиновнику Генпрокуратури Дмитрові Сусу, екс-військовому прокурору сил АТО Костянтину Кулику. А ще справи про можливе незаконне збагачення відкриті щодо лідера Радикальної партії Олега Ляшка та заступника голови СБУ Павла Демчини.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Петро Порошенко Корупція Конституційний суд Євроінтеграція
      Джерело: 24 Канал
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