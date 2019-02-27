Як скандал в "Укроборонпромі" вплине на рейтинг Порошенка?

Перед Петром Порошенком і його командою стоїть непросте завдання – як виплутатися з грандіозного скандалу з аферами в "Укроборонпромі".

Продовження блогу про розслідування крадіжок в "Укроборонпромі". Першу частину – чи знав Порошенко про мільйонні оборудки свого близького товариша Олега Гладковського – читайте тут.

Нагадаємо, журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" викрили масштабну корупційну схему, з якої випливає, що "Укроборонпрому" продавали контрабандні армійські запчастини, а інколи фактично і металобрухт. Робили це через фірми-прокладки, відмиваючи мільйони гривень. У розслідуванні фігурує навіть підприємство, акціонером якого до листопада 2018 року був чинний президент Петро Порошенко.

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Напрочуд миттєво відреагували на це розслідування в оточенні Президента – не стали як зазвичай відмовчуватися. Там заявили, що президент відсторонює Гладковського від виконання обов'язків на час розслідування. Звісно, це у жодному разі не визнання його провини, а лише намагання не дати резонансній справі ще більшого розголосу.



Олег Гладковський опинився в центрі скандалу / Фото з відкритих джерел

Але паралельно у соцмережах від "порохоботів" та у підконтрольних президенту ЗМІ почалася дискредитація журналістського розслідування Bihus.info, мовляв – це провокація, неперевірена інформація, "які будуть ваші докази?".

Чесно кажучи, прискіпуватись там є до чого – інформацію про оборудки наближеної до Порошенка людини журналісти отримали анонімно. Докази, ймовірніше за все, в суді будуть розвалені, не витримають критики...

Але зараз ніхто не має сумніву, що оприлюднені журналістами обвинувачення вдарять по рейтингу чинного президента. Ще вчора зранку, коли Порошенко заявив, що з держбюджету дасть пенсіонерам по 2400 гривень разової допомоги, політичні оглядачі запевняли, що чинний президент 31 березня точно пройде до другого туру. Але вже цього ранку ситуація змінилася кардинально.

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Після оприлюдненням викривальних матеріалів Юлія Тимошенко звинуватила чинного президента у державній зраді й зажадала імпічмент. Звісно, за місяць до виборів зробити цього просто не встигнуть, але й мета її заяви була лише в тому, щоб збільшити градус напруги. І, звичайно, привернути увагу до журналістського розслідування, щоб ним зацікавилися й ті українці, які учора все проспали. Тимошенко це вдалося. Певен, немає зараз таких, хто не чув про оборудки на крові наближеного до Порошенка пана Гладковського.

Мені інше цікаво. Чим тепер оточення Порошенка "перебиватиме" компромат? Чим саме відволікатиме увагу суспільства від скандалу, в якому забуруднили чинного президента?



Все залежить від того, чи має Порошенко якийсь вбивчий компромат на Тимошенко чи Зеленського, оприлюднивши який він зрівняє свої шанси. Або ж Порошенко піде "ва-банк" і просто визнає, що недогледів за своїми друзями. Більше того, публічно відхреститься від Гладковського, заклеймить його ганьбою й "відрубає йому руки", як обіцяв це Порошенко зробити з кожним, хто наживатиметься на армії.



Але чи наважиться чинний президент на такий крок? Відповідь на це питання залежить від того, по-перше, чи дійсно Гладковський винний (я нагадаю, в нас презумпція невинуватості й поки суд не оголосить свій обвинувальний вирок – усі закиди є не більше, ніж голослівними припущеннями). По-друге, чи повіримо ми Порошенку, якщо він раптом стане відхрещуватися від своїх друзів? Чи не подумаємо ми, що то лише акторська гра, блюзнірство задля виходу з патової ситуації?

Щоправда, є ще один класичний варіант, як відволікти суспільство від промахів його керманичів – влаштувати "маленьку переможну війну". Утім, це радше методи путінської Росії – тим більше, що воєнний стан наш верховний головнокамндувач вже запроваджував і вийшло тоді якось непереконливо.

Але у той же час я певен, що зараз на Банковій кипить справжній мозковий штурм й вихід з ситуації шукають найкращі піарники. Головне, щоб від того штурму в нас не стався в країні шторм, яким усіх нас змиє…

Дивіться відео про масштабні оборудки навколо "Укроборонпрому"

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