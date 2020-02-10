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      Через шквальний вітер на Львівщині затримують поїзди – фото

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      Негода спричинила затримку поїздів на Львівщині / Фейсбук Укрзалізниці

      Сильний вітер повалив дерева та заблокував рух залізничного транспорту на Львівщині. Відомо про затримку в русі пасажирських поїздів № 357 Київ – Рахів, № 146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів.

      Укрзалізниця працює над ліквідацією наслідків негоди, повідомили у фейсбуці компанії.

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      Шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури на станції Верхнє Синьовидне, перегонах Самбір – Дубляни – Дрогобич, Любінь Великий – Комарно – Коропуж, Персенківка – Старе Село,
      – йдеться в повідомленні.

      негода
      Сильний вітер призупинив рух поїздів на Львівщині / Фото Укрзалізниці

      А це спричинило затримку в русі пасажирських поїздів, а саме – № 357 Київ – Рахів, № 146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів.

      Укрзалізниця закликає уважно слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів.

      негода
      Українцям радять слідкувати за оголошеннями щодо змін руху потягів / Фото Укрзалізниці

      Важливо! За прогнозами синоптиків, 10 лютого по Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. У західних областях шквали будуть сильнішими – до 25-30 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат – до аж 35-40 метрів за секунду. Крім того, у Карпатах синоптики очікують сильний мокрий сніг та хуртовини.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода Надзвичайні ситуації Новини Львова Укрзалізниця Залізниця Негода в Україні
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