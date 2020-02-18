Через смерть військового у зоні АТО судитимуть командира підрозділу: деталі

Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо командира підрозділу однієї з військових частин Збройних сил України. Його звинувачують у вбивстві підлеглого у 2016 році шляхом побиття.

У такий спосіб командир буцімто намагався "виховати" свого підлеглого, повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Слідчі встановили, що у липні 2016 року командир бригади, будучи незадоволеним поведінкою свого підлеглого, побив його під час шикування особового складу. Від отриманих травм потерпілий згодом помер у шпиталі.

Інцидент трапився у зоні проведення Антитерористичної операції (нині Опеції Об'єднаних сил). Командир бригади наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

Його звинувачують за статтями про побиття, що спричино смерть потерпілого, та перевищенні влади військовослужбовцем. За це йому загрожує до 10 років за ґратами.

Що відомо про вбивство військового командиром

Мовиться про військового Максима Турика. 2 липня 2016 року він був госпіталізований з зони проведення АТО з крововиливом у мозок та черепно-мозковою травмою. 7 липня він помер у військовому госпіталі Харкова.

Ніс службу в районі Бахмута Донецької області, де і трапився інцидент, через який Максим загинув. Як розповіли колеги загиблого, військові проводили боксерські бої. Сам Максим Турик відмовлявся битися, після чого командир підрозділу почав бити його по голові.

Військовослужбовцю було 35 років. Максим Турик родом з Вараша Рівненської області служив водієм-механіком танку.



Загиблий військовий Максим Турик